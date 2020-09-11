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11 сентября 23:07
автор: Юрий Нечаев

Агент: Зинченко может стать частью сделки по переходу Кулибали из «Наполи» в «Манчестер Сити»

Украинец выступает в Англии с 2016 года.

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в «Наполи».

Об этом сообщил агент футболиста Алан Прудников.

«Наполи» следит за Зинченко очень давно. Еще три года назад Александр мог оказаться в неаполитанском клубе. Сейчас же возможен вариант, что Зинченко станет частью сделки по переходу Кулибали в «Сити»», — цитирует агента Calciomercato.

Напомним, Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году. В прошлом сезоне 23-летний защитник провел за английский клуб 25 матчей и забил один гол.

В составе «МС» украинец выигрывал чемпионат Англии, Кубок футбольной лиги, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее СМИ сообщали, что «горожане» близки к приобретению защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

источник: Calciomercato.it
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