Агент: Зинченко может стать частью сделки по переходу Кулибали из «Наполи» в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в «Наполи».

Об этом сообщил агент футболиста Алан Прудников.

«Наполи» следит за Зинченко очень давно. Еще три года назад Александр мог оказаться в неаполитанском клубе. Сейчас же возможен вариант, что Зинченко станет частью сделки по переходу Кулибали в «Сити»», — цитирует агента Calciomercato.

Напомним, Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году. В прошлом сезоне 23-летний защитник провел за английский клуб 25 матчей и забил один гол.

В составе «МС» украинец выигрывал чемпионат Англии, Кубок футбольной лиги, Кубок и Суперкубок страны.