Румынский вратарь Чиприан Тэтэрушану перешел из «Лиона» в «Милан».

Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

We can confirm Ciprian Tatarusanu has left the club to join AC Milan for €500,000.



Thank you and good luck, Ciprian! pic.twitter.com/3117Uk1Wkg