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12 сентября 01:52
автор: Юрий Нечаев

Юрген Клопп: Не могу дождаться первой встречи с Бьелсой

В эти выходные стартует новый сезон АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура чемпионата Англии против «Лидса».

«Не могу дождаться первой встречи с Бьельсой. Их стиль игры подходит для Премьер-лиги даже больше, нежели для Чемпионшипа. Всем будет очень-очень-очень неудобно играть с ними.

«Лидс» — суперорганизованная команда, там действительно хорошие игроки, скорости. Он точно не входил в топ-10 команд, с которыми мы хотели бы сыграть в первом туре. Будет трудно», — цитирует немецкого тренера Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» впервые за тридцать лет выиграл чемпионат Англии. «Лидс», в свою очередь, вернулся в АПЛ после длительного перерыва.

Матч «Ливерпуль» - «Лидс» состоится 12 сентября и начнется в 19:30 мск.

источник: Sky Sports
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