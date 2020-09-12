Юрген Клопп: Не могу дождаться первой встречи с Бьелсой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура чемпионата Англии против «Лидса».

«Не могу дождаться первой встречи с Бьельсой. Их стиль игры подходит для Премьер-лиги даже больше, нежели для Чемпионшипа. Всем будет очень-очень-очень неудобно играть с ними.

«Лидс» — суперорганизованная команда, там действительно хорошие игроки, скорости. Он точно не входил в топ-10 команд, с которыми мы хотели бы сыграть в первом туре. Будет трудно», — цитирует немецкого тренера Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» впервые за тридцать лет выиграл чемпионат Англии. «Лидс», в свою очередь, вернулся в АПЛ после длительного перерыва.

Матч «Ливерпуль» - «Лидс» состоится 12 сентября и начнется в 19:30 мск.