Председатель совета директоров «Урала»: Попадание в еврокубки – реальная цель команды

– Задача играть в еврокубках – это реальная цель команды. Два сезона подряд были близки к осуществлению цели, в этом году немного не хватило. Я считаю, что такие амбициозные цели будут достигаться путем целенаправленной системной работы, на которую требуется время. Без серьезного бюджета клубу эту задачу не выполнить, – цитирует Пумпянского ТАСС.

Напомним, что после шести туров РПЛ «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Следующим соперником екатеринбургской команды станет «Химки» – встреча пройдет сегодня, 12 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в 16:30 по московскому времени.