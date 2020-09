«Астон Вилла» готова приобрести форварда «Вердера» Рашицу за 18 млн евро

По информации журналиста Николо Скиры, 24-летнего косовара планирует подписать «Астон Вилла», готовая предложить за игрока 18 миллионов евро и подписать с ним пятилетнее соглашение.

Сам футболист хотел бы перейти в «РБ Лейпциг», но бременский клуб не согласился с условиями «быков».

Рашица выступает за Вердер с января 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 11 голов и восемь ассистов в 34 матчах. Контракт вингера с командой истекает в конце июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

