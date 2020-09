«Аталанта» близка к покупке нападающего ПСВ Ламмерса

Как сообщает журналист Никола Скира на своей странице в Twitter, сделка между клубами по приобретению 23-летнего голландца уже согласована – команда из Эйндховена получит восемь миллионов евро. Сам футболист подпишет с «бергамасками» пятилетний контракт.

Ламмерс является воспитанником академии ПСВ. За взрослую команду он провел 28 матчей, забил шесть голов и отдал один ассист. Контракт игрока с командой действует до конца июня 2021 года.

Done deal! Sam #Lammers to #Atalanta from #PSV for €8M. 5-year contract. #transfers