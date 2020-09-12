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12 сентября 11:35
автор: Владислав Корегин

«Локомотив» намерен подписать Кузяева, предложив игроку контракт на два миллиона евро в год

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев интересен «Локомотиву».

По информации «РБ-Спорт», 27-летний россиянин в данный момент находится без клуба и рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе. Тем не менее, руководство железнодорожников готово предложить игроку контракт в размере двух миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста сборной России заинтересованы «Валенсия» и «Алавес». Что касается российского чемпионата, то на полузащитника претендуют «Спартак» и «Краснодар».

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017-го по август 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах, отметившись одним голом и двумя ассистами. Ранее он защищал цвета «Ахмата».

За национальную команду России полузащитник отыграл 21 игру (1 гол).

источник: «РБ-Спорт»
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