«Локомотив» намерен подписать Кузяева, предложив игроку контракт на два миллиона евро в год

По информации «РБ-Спорт», 27-летний россиянин в данный момент находится без клуба и рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе. Тем не менее, руководство железнодорожников готово предложить игроку контракт в размере двух миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста сборной России заинтересованы «Валенсия» и «Алавес». Что касается российского чемпионата, то на полузащитника претендуют «Спартак» и «Краснодар».

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017-го по август 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах, отметившись одним голом и двумя ассистами. Ранее он защищал цвета «Ахмата».

За национальную команду России полузащитник отыграл 21 игру (1 гол).