ЦСКА уверенно победил «Амур» в гостевом матче

В составе армейской команды заброшенными шайбами отметились Никита Коростелев (2-я минута), Сергей Андронов (5), Константин Окулов (25) и Максим Мамин (48). Хозяева ответили результативным броском Александра Горшкова (41).

Хабаровский клуб потерпел пятое поражение кряду в новом сезоне КХЛ. ЦСКА победил четыре раза и один раз уступил.

В следующем матче армейский клуб отправится в гости к «Барысу», а «Амур» примет у себя московское «Динамо».

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«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Коростелев (Слепышев, Рыков бол.), 01:56 - 0:1. Андронов (Робинсон, Мамин), 04:56 - 0:2. Окулов (Саморуков), 24:31 - 0:3. Горшков (Камалов), 40:32 - 1:3. Мамин (Слепышев), 47:52 - 1:4. Шалунов (Робинсон, Окулов), 54:30 - 1:5