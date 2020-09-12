«Тамбов» – «Уфа». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Уфы» на матч седьмого тура Российской Премьер-лиги.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Обухов, Панченко.
Запасные: Чагров, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Костюков, Онугха, Карапетян.
«Уфа»: Беленов, Неделчару, Аликин, Табидзе, Йокич, Сухов, Безденежных, Данченко, Фольмер, Алиев, Жамалетдинов.
Запасные: Чернов, Шафинский, Никитин, О.Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Голубев, Емельянов.
Начинаем гостевой матч #ТамбовУфа в следующем составе 👊🏻 pic.twitter.com/JXJ7fcXIcc— ФК УФА (@UfaFc) September 12, 2020
Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Напомним, что после шести туров «Уфа» занимает 12-е место, набрав пять очков. У тамбовчан пять очков и 14-я строчка.