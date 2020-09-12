«Спартак» выпустил видеоролик ко дню рождения Тедеско

Отметим, что сегодня немецкому специалисту исполняется 35 лет. В ролике московский клуб продемонстрировал, насколько тренер активен у кромки поля, бурно реагируя на события матча с участием его клуба.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Сезон 2019/20 его команда завершила на седьмом месте в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше чемпионата России москвичи лидируют после шести туров, набрав 14 очков.

13 сентября красно-белые сыграют в гостях с ЦСКА. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.