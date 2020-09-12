ФНЛ отменила матч между «Шинником» и «Енисеем» из-за коронавируса в красноярской команде

– В соответствии со статьей 6.6 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ (количество здоровых футболистов менее семи игроков или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора), решение о судьбе этой встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, – говорится в заявлении лиги.

Таким образом, игра между командами, запланированная на 13 сентября, не состоится. Вероятнее всего, красноярскому клубу будет засчитано техническое поражение.

Напомним, что вчера футболисты «Енисея» сдали положительные тесты на Covid-19. Команда в полном составе ушла на карантин. После восьми туров они занимают восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 14 очков.