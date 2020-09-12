Шамиль Тарпищев – о матче ЦСКА – «Спартак»: В дерби тяжело говорить о фаворитах

- В дерби тяжело говорить о фаворитах. Можно говорить только о каком-то преимуществе, которое часто не реализуется. В принципе, визуально до матча можно считать, что у «Спартака» есть небольшое преимущество. В таких встречах нужно внимательно подходить к реализации моментов, а это уже класс игроков. Лучше три очка в таблице, чем все остальное, - приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится 13 сентября в 19:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. После шести туров чемпионата красно-белые (14 очков) возглавляют турнирную таблицу российской премьер-лиги, армейцы (10) располагаются на пятой строчке.