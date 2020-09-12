«Гранада» стартовала в чемпионате Испании с победы над «Атлетиком»

Матч первого тура чемпионата Испании «Гранада» – «Атлетик» завершился со счетом 2:0.
На 49-й минуте гол забил Янхель Эррера, а на 53-й отличился Луис Милья.
20 сентября «Гранада» примет «Алавес». «Атлетик» следующий матч проведет 27 сентября в гостях у мадридского «Атлетико».
Напомним, что «Гранада» – потенциальный соперник московского «Динамо» в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
Матчи второго отборочного раунда «Теута» (Албания) – «Гранада» и «Локомотив» (Тбилиси, Грузия) – «Динамо» состоятся 17 сентября.