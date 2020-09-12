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12 сентября 21:18

Команда Виктора Булатова увезла ничью из Липецка

ФК «Красный» в матче шестого тура ПФЛ сыграл вничью с «Металлургом».

Футболисты представляющего Смоленский регион «Красного» в гостевой встрече шестого тура ПФЛ добились ничьей с «Металлургом». Встреча, прошедшая в субботу в Липецке, завершилась со счетом 0:0.

В компенсированное ко второму тайму время хозяев не смогли реализовать пенальти. Форвард «сталеваров» Андрей Овчинников с «точки» послал мяч вышел владений вратаря Павла Ковалева. При этом у смоленских «волков», возглавляемых экс-полузащитником московского «Спартака» Виктором Булатовым, хорошие возможности с игры упустили Илья Федоров, Кирилл Помельников и Василий Мешковский.

Новобранец «Красного» Амир Мохаммад, имеющий опыт выступления в РПЛ за «Анжи» в сезоне-2018/2019, вышел на замену в конце второго тайма. 19-летний защитник смолян Марат Бокоев, которым интересуется ряд клубов РПЛ, отыграл за гостей весь матч и получил желтую карточку.

У дружины Виктора Булатова теперь шесть очков. Она поднялась на 12-е место в турнирной таблице. У «Металлурга» стало восемь очков. Он идет девятым.

Ближайшие матчи коллектив Виктора Булатова проведет дома. 20 сентября в Смоленскую область пожалует «Сатурн» из Раменского, а 26 сентября смоляне примут «Рязань».

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