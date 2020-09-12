Дмитрий Гунько: На первый тайм против «Урала» просто не вышли

– На первый тайм мы просто не вышли. Соответственно сыграли очень плохо: пропустили с пенальти, двигались без мяча, и игра в первом тайме была очень низкого качества. После перерыва команда, можно сказать, прилетела наконец-таки в Екатеринбург, показала кусочки хорошей игры. Мы имели моменты, превзошли «Урал» по ударам, но проявилась слабость на стандартных положениях. К сожалению, пропустили после двух угловых и пенальти, – цитирует Гунько пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что поражение от «Урала» стало для «Химок» четвертым в текущем сезоне РПЛ. Кроме этого подмосковная команда продлила свою серию без побед до семи матчей. В следующем туре подопечные Гунько на выезде встретятся с «Краснодаром».