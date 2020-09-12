Юрий Матвеев: Как мы и предполагали, с «Химками» получился трудный матч

– Как мы и предполагали, получился трудный матч. Знали, что «Химки» – это боевая команда, которая действует в силовой манере. Мы примерно знали, как «Химки» будут вести свою игру. В первом тайме мы справлялись с давлением соперника, контролировали ход встречи, но во второй половине инициатива ушла гостям, – цитирует Матвеева «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Урал», одержавший вторую победу в чемпионате, набрал девять очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Екатеринбурга на своем поле сыграет против «Зенита».