Владимир Федотов: «Ахмат» создавал опасные моменты и мог сравнять счет

– Здесь никому не бывает легко. Минут 30 мы матч контролировали, забили гол. Потом стали грешить неточными передачами, рано обостряли игру. С подборов соперник создавал себе опасные моменты. Они могли сравнять счет, – цитирует Федотова пресс-служба сочинской команды.

Добавим, что после этой победы «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре подопечные Федотова на выезде сыграют против «Арсенала».