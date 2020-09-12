«Унион Берлин» прошел во второй раунд Кубка Германии, забив «Карслруэ» на исходе экстра-тайма

В первом раунде Кубка Германии выступающий во второй бундеслиге «Карлсруэ» проиграл на своем поле представителю элитного дивизиона команде «Унион Берлин» со счетом 0:1.

Определять победителя пришлось в дополнительное время. На 118-й минуте отличился защитник берлинцев Нико Шлоттербек.

Ранее в 1/16 финала вышли еще семь команд из первой бундеслиги: «Майнц», «РБ Лейпциг», франкфуртский «Айнтрахт», «Вольфсбург», менхенгладбахская «Боруссия» и «Кельн».

Вчера 11 сентября из Кубка Германии вылетела берлинская «Герта», уступив в гостях клубу второй бундеслиги «Айнтрахту» из Брауншвейга со счетом 4:5.