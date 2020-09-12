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12 сентября 22:22
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Талалаев: Игроки «Ахмата» неправильно реагируют на пропущенные мячи

В седьмом туре РПЛ грозненская команда на своем поле уступила «Сочи».

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал домашнее поражение от «Сочи» (0:1).

«Сегодня для нас начало матча не было очень приятным, – цитирует пресс-конференцию Талалаева «РИА Новости». – «Сочи» вышел с маленькими быстрыми игроками в линию нападения, нам долго не удавалось разнообразить игру. Мы готовились к одному видению ситуации на поле, они предложили нам другой вариант. Нам пришлось подстраиваться. Самое главное, что меня беспокоит – это неправильная реакция команды на гол. Мы и с ЦСКА очень долго не могли наладить игру, и здесь 10-15 минут после пропущенного мяча играли в футбол, который не приводит к созданию моментов у чужих ворот. Это не совсем правильно.

Я еще раз прошу потерпеть болельщиков. Мы проходили эти этапы, 40 дней – это не тот срок, чтобы требовать от команды доминирования в РПЛ. Нам нужно выполнять ту работу, которую мы ведем. Самое главное – это продолжение работы над реализацией моментов. Проблемой и сегодня, и в матче с ЦСКА была неточность наших игроков атаки».

В семи матчах «Ахмат» набрал десять очков и в данный момент занимает седьмое место.

21 сентября команда Талалаева сыграет на выезде «Динамо».

источник: «РИА Новости»
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