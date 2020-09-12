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12 сентября 22:32
автор: Виктор Шарафудинов

Георгий Джикия: Основной подарок Тедеско ко дню рождения хотим сделать завтра

13 сентября «Спартак» встретится в гостях с ЦСКА в рамках седьмого тура чемпионата Росси.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что футболисты красно-белых хотят сделать основной подарок для Доменико Тедеско в воскресенье 13 сентября, когда состоится дерби против ЦСКА.

Сегодня 12 сентября немецкому тренеру «Спартака» исполнилось 35 лет.

«Основной подарок хотим сделать завтра. Что касается сегодня, то был традиционный тоннель. Все как всегда», – рассказал Джикия в интервью официальному клубному каналу в YouTube.

Матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье 13 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

источник: ФК «Спартак»
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