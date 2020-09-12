Георгий Джикия: Основной подарок Тедеско ко дню рождения хотим сделать завтра

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что футболисты красно-белых хотят сделать основной подарок для Доменико Тедеско в воскресенье 13 сентября, когда состоится дерби против ЦСКА.

Сегодня 12 сентября немецкому тренеру «Спартака» исполнилось 35 лет.

«Основной подарок хотим сделать завтра. Что касается сегодня, то был традиционный тоннель. Все как всегда», – рассказал Джикия в интервью официальному клубному каналу в YouTube.

Матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье 13 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.