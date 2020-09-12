«Милан» приобрел у «Айнтрахта» Ребича. Ранее хорват играл за красно-черных на правах аренды

Официальный сайт «Милана» сообщил о том, что клуб серии А приобрел у франкфуртского «Айнтрахта» права на 26-летнего нападающего сборной Хорватии Анте Ребича.

В минувшем сезоне Ребич играл за «Милан» на правах аренды и стал лучшим бомбардиром команды забив 11 мячей в 26 матчах серии А. Также на счету Анте три результативных передачи.

Контракт с форвардом заключен до 30 июня 2025 года. Сумма трансфера не разглашается.

Ранее «Милан» за девять миллионов евро уступил «Айнтрахту» португальского нападающего Андре Силву, который в сезоне-2019/20 выступал за франкфуртскую команду на правах аренды.