АЕК Карреры проиграл «Олимпиакосу» в финале Кубка Греции

Финал Кубка Греции АЕК – «Олимпиакос» завершился со счетом 0:1.
Единственный гол забил на 10-й минуте сербский нападающий пирейского клуба Лазар Ранджелович.
На 57-й марокканский форвард «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби не реализовал пенальти.
Команда португальского тренера Педру Мартинша оформила золотой дубль. Ранее «Олимпиакос» выиграл чемпионат Греции с отрывом в 18 очков от ПАОКа.
Стоит отметить, что АЕК в четвертый раз подряд добрался до финала Кубка Греции и в четвертый раз подряд потерпел поражение. В прошлом году афиняне еще под руководством испанца Маноло Хименеса уступили 0:1 ПАОКу.