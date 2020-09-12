АЕК Карреры проиграл «Олимпиакосу» в финале Кубка Греции

Финал Кубка Греции АЕК – «Олимпиакос» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол забил на 10-й минуте сербский нападающий пирейского клуба Лазар Ранджелович.

На 57-й марокканский форвард «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби не реализовал пенальти.

Команда португальского тренера Педру Мартинша оформила золотой дубль. Ранее «Олимпиакос» выиграл чемпионат Греции с отрывом в 18 очков от ПАОКа.

Стоит отметить, что АЕК в четвертый раз подряд добрался до финала Кубка Греции и в четвертый раз подряд потерпел поражение. В прошлом году афиняне еще под руководством испанца Маноло Хименеса уступили 0:1 ПАОКу.