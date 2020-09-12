«Вердер» обыграл «Карл Цейсс» и вышел во второй раунд Кубка Германии

В 1/32 финала Кубка Германии «Карл Цейсс» на своем поле уступил бременскому «Вердеру» со счетом 0:2.

На 49-й минуте отличился американский нападающий Джошуа Сарджент. На 88-й автором второго гола бременцев стал форвард молодежной сборной Голландии Тахит Чонг, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Ранее в 1/16 финала вышли еще восемь команд из первой бундеслиги: «Майнц», «РБ Лейпциг», франкфуртский «Айнтрахт», «Вольфсбург», менхенгладбахская «Боруссия», «Кельн» и «Унион Берлин».

Вчера 11 сентября из Кубка Германии вылетела берлинская «Герта», уступив в гостях клубу второй бундеслиги «Айнтрахту» из Брауншвейга со счетом 4:5.

Финалист Кубка обладателей Кубков сезона-1980/81 «Карл Цейсс» в данный момент выступает в региональной лиге северо-восток, четвертом по статусу дивизионе немецкого футбола.