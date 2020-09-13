«Сент-Этьен» выиграл у «Страсбура» и стал лидером чемпионата Франции

Матч третьего тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» – «Страсбур» завершился со счетом 2:0.

На 57-й минуте Дени Буанга реализовал пенальти, а на 82-й автором гола стал Махди Камара.

У «Сент-Этьена» две победы в двух матчах и шесть очков. 30 августа зеленые с таким же счетом 2:0 обыграли дома «Лорьян».

Помимо команды Клода Пюэля в лиге 1 остался пока только один клуб со стопроцентным показателем набранных очков. Это «Марсель», с которым работает бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. При этом стоит отметить, что команда из Прованса пока провела только одну встречу, 30 августа обыграв на выезде «Брест» (3:2).

«Страсбур» в своих трех встречах потерпел три поражения и находится на последнем 20-м месте.