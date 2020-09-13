Юрген Клопп: «Лидс» вынудил «Ливерпуль» совершать ошибки. Понадобится время, чтобы отладить игру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру своей команды в домашнем матче первого тура чемпионата Англии против «Лидса» (4:3).

Вот, что рассказал Клопп в эфире Sky Sports:

«Какая игра! Какой соперник! Какое выступление от обеих команд! Настоящее шоу, и я остался доволен. Нечасто увидишь так много голов в одном матче. Нам есть куда расти, что касается игры в обороне, но это и не удивляет в начале чемпионата. Не забывайте, что еще несколько дней назад наши футболисты несколько дней назад выступали за сборные своих стран.

Соперник вынудил нас совершать ошибки. Мы можем играть лучше, мы будем играть лучше, но мне понравилось многое в матче с такой страстной и хорошо организованной командой, как «Лидс».

Мы использовали свои умения для того, чтобы создать им проблемы, и мы могли забить больше. Мы умело использовали стандартные положения, и я этим доволен. Футбол – это вам не езда на велосипеде. Что-то может растерять за время предсезонной подготовки, и понадобится время, чтобы все отладить.