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13 сентября 00:51
автор: Виктор Шарафудинов

Юрген Клопп: «Лидс» вынудил «Ливерпуль» совершать ошибки. Понадобится время, чтобы отладить игру

В первом туре чемпионата Англии красные обыграли команду Марсело Бьелсы благодаря хет-трику Мохаммеда Салаха.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру своей команды в домашнем матче первого тура чемпионата Англии против «Лидса» (4:3).

Вот, что рассказал Клопп в эфире Sky Sports:

«Какая игра! Какой соперник! Какое выступление от обеих команд! Настоящее шоу, и я остался доволен. Нечасто увидишь так много голов в одном матче. Нам есть куда расти, что касается игры в обороне, но это и не удивляет в начале чемпионата. Не забывайте, что еще несколько дней назад наши футболисты несколько дней назад выступали за сборные своих стран.

Соперник вынудил нас совершать ошибки. Мы можем играть лучше, мы будем играть лучше, но мне понравилось многое в матче с такой страстной и хорошо организованной командой, как «Лидс».

Мы использовали свои умения для того, чтобы создать им проблемы, и мы могли забить больше. Мы умело использовали стандартные положения, и я этим доволен. Футбол – это вам не езда на велосипеде. Что-то может растерять за время предсезонной подготовки, и понадобится время, чтобы все отладить.

«Лидс» ждет хороший сезон, если они смогут действовать столь же интенсивно и в следующих матчах. Им это удавалось в чемпионшипе, где приходится проводить больше игр, так что почему бы и нет?»

Напомним, что «Ливерпуль» в минувшем сезоне выиграл чемпионский титул впервые за 30 лет, а «Лидс» вернулся в АПЛ после 16 сезонов в низших дивизионах.

19 сентября «Лидс» примет «Фулхэм». «Ливерпуль» 20 сентября сыграет в Лондоне с «Челси».

источник: Sky Sports
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