Дмитрий Селюк: С горе-специалистами Гунько и Егоровым «Химки» 100% вылетят из РПЛ

Дмитрий Селюк в твиттере негативно оценил работу в «Химках» главного тренера Дмитрия Гунько и спортивного директора Сергея Егорова.

«Самая большая заслуга Газизова в «Спартаке» за период его работы – это избавление клуба от Гунько, – написал Селюк. – Удивляюсь, как такой тренер мог работать в «Спартаке». Ему нельзя доверить даже команду ПФЛ.

И этого человека подписали «Химки». Глядя на его выражение лица во время матча, хочется дать ему носовой платок – утереть слезы и высморкаться.

С горе-специалистами Гунько и Егоровым «Химки» 100% вылетят из РПЛ, а область потеряет деньги».

Самая большая заслуга Газизова в Спартаке за период его работы - это избавление клуба от Гунько. Удивлюсь, как такой тренер мог работать в Спартаке. Ему нельзя доверить даже команду ПФЛ https://t.co/AqCdDvFE5o — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) September 12, 2020

После ухода Сергея Юрана 1 августа новым главным тренером «Химок» был назначен 44-летний Гунько, ранее работавший в Академии ФК «Спартак» имени Федора Черенкова.

В семи турах чемпионата России «Химки» набрали три очка, не одержав ни одной победы, и в данный момент занимают предпоследнее 15-е место.

Вчера 12 сентября команда Гунько уступила в Екатеринбурге «Уралу» со счетом 1:3.