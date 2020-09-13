Марсело Бьелса: На протяжении значительных отрезков матча «Лидс» играл с «Ливерпулем» на равных

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в первом туре АПЛ.

«Ливерпуль» сложно нейтрализовать. Во втором тайме нам было особенно тяжело доставить мяч в атаку. Но мы тоже смогли помешать «Ливерпулю» играть в привычном стиле. На протяжении значительных отрезков матча у нас получалось играть с ними на равных», — цитирует Бьелсу BBC.

Напомним, в первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Лидс» со счетом 4:3. В составе действующих чемпионов Англии хет-трик оформил Мохамед Салах, еще один мяч на счету Вирджила Ван Дейка.

За «Лидс», вернувшийся в АПЛ спустя 16 лет, отличились Джек Харрисон, Патрик Бэмфорд и Матеуш Клих.

19 сентября «Лидс» примет «Фулхэм», а «Ливерпуль» днем позже сыграет в Лондоне с «Челси».