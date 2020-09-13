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13 сентября 08:24
автор: Юрий Нечаев

Мохамед Салах: «Ливерпуль» провел хороший матч против «Лидса»

В субботу стартовал новый сезон АПЛ.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу своей команды над «Лидсом» в первом туре нового сезона АПЛ.

«Лидс» — крепкая команда. Они провели отличный матч и здорово реагировали на то, как развивалась игра. Я очень доволен результатом, мы провели хороший матч», — цитирует египтянина Sky Sports.

Напомним, в первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Лидс» со счетом 4:3. В составе действующих чемпионов Англии хет-трик оформил Салах, еще один мяч на счету Вирджила Ван Дейка.

За «Лидс», вернувшийся в АПЛ спустя 16 лет, отличились Джек Харрисон, Патрик Бэмфорд и Матеуш Клих.

19 сентября «Лидс» примет «Фулхэм», а «Ливерпуль» днем позже сыграет в Лондоне с «Челси».

источник: Sky Sports
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