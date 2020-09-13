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13 сентября 09:09
автор: Юрий Нечаев

Рональд Куман: Месси хорошо выкладывается на тренировках

«Барса» продолжает подготовку к новому сезону.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил игру нападающего Лионеля Месси в товарищеском матче с «Химнастиком» (3:1).

Аргентинец вышел на поле в стартовом составе и отыграл первый тайм.

«Месси хорошо выкладывается на тренировках. Он прекрасно знает, что ему нужно улучшать свое физическое состояние. Это касается и остальных игроков», — цитирует Кумана Marca.

Напомним, матчи двух первых туров чемпионата Испании с участием «Барселоны» перенесены. Сезон каталонцы начнут 27 сентября, домашней игрой против «Вильярреала».

источник: Marca
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