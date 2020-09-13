Шарль Каборе: С «Рубином» всегда тяжело играть

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Рубина».

«С «Рубином» всегда тяжело играть. Там много молодых интересных игроков, это очень хорошая команда, с новым тренером, который многого добился в России. Но мы сделаем все, чтобы выиграть.

После матчей сборных всегда сложнее играть. Но у нас отличный коллектив, тренерский штаб, который умеет такие моменты сглаживать, и хорошая сыгранность. Уверен, что мы быстро перестроимся к возобновлению чемпионата, и для нас этот фактор не станет проблемой», - цитирует футболиста пресс-служба бело-голубых.

Напомним, после шести туров динамовцы набрали 11 очков и расположились на четвертом месте в турнирной таблице. «Рубин» занимает 11-ю позицию с восемью очками.

Добавим, что в прошлом сезоне в чемпионате России команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:0.