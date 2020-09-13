ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 сентября 10:31
автор: Юрий Нечаев

Шарль Каборе: С «Рубином» всегда тяжело играть

В воскресенье продолжится седьмой тур чемпионата России.

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Рубина».

«С «Рубином» всегда тяжело играть. Там много молодых интересных игроков, это очень хорошая команда, с новым тренером, который многого добился в России. Но мы сделаем все, чтобы выиграть.

После матчей сборных всегда сложнее играть. Но у нас отличный коллектив, тренерский штаб, который умеет такие моменты сглаживать, и хорошая сыгранность. Уверен, что мы быстро перестроимся к возобновлению чемпионата, и для нас этот фактор не станет проблемой», - цитирует футболиста пресс-служба бело-голубых.

Напомним, после шести туров динамовцы набрали 11 очков и расположились на четвертом месте в турнирной таблице. «Рубин» занимает 11-ю позицию с восемью очками.

Добавим, что в прошлом сезоне в чемпионате России команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:0.

Матч «Динамо» - «Рубин» состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «Динамо». Начало - в 16:30 по московскому времени.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
КХЛ объявила о переносе четырех матчей «Йокерита»Нурмагомедов обратился к Исмаилову«Локомотив» продлил контракт с РыбчинскимКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмВ Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолит«Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян»
Жоау Мариу может перейти в «Зенит»
Права на португальца принадлежат «Интеру».
13.09.2020 12:01
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бубнов сделал прогноз на матч ЦСКА - «Спартак»
В воскресенье продолжится седьмой тур чемпионата России.
13.09.2020 11:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что следующим летом покинет команду
Контракт форварда рассчитан до июня 2022 года.
13.09.2020 11:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Марио Фернандес: Все победы стоят три очка, но в дерби ты выходишь сражаться, бороться, драться
В воскресенье продолжится седьмой тур чемпионата России.
13.09.2020 11:06
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Шарль Каборе: С «Рубином» всегда тяжело играть
В воскресенье продолжится седьмой тур чемпионата России.
13.09.2020 10:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Акунья близок к переходу в «Севилью». Ранее им интересовались «Зенит» и «Локомотив»
Игрок провел 27 матчей за сборную Аргентины.
13.09.2020 10:00
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Рональд Куман: Месси хорошо выкладывается на тренировках
«Барса» продолжает подготовку к новому сезону.
13.09.2020 09:09
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Мохамед Салах: «Ливерпуль» провел хороший матч против «Лидса»
В субботу стартовал новый сезон АПЛ.
13.09.2020 08:24
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Вратарь сборной Грузии Макаридзе перешел в «Альмерию»
Команда выступает во втором испанском дивизионе.
13.09.2020 08:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Марсело Бьелса: На протяжении значительных отрезков матча «Лидс» играл с «Ливерпулем» на равных
В субботу стартовал новый сезон АПЛ.
13.09.2020 07:28
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика