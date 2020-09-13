Марио Фернандес: Все победы стоят три очка, но в дерби ты выходишь сражаться, бороться, драться

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего дерби против «Спартака».

«Этой большой день, супердерби! Все об этом знают, и мы, и они. Задача одна — выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться», - цитирует футболиста пресс-служба красно-синих.

Напомним, в шести турах «Спартак» набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА расположился на пятой позиции (10 очков).