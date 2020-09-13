Бубнов сделал прогноз на матч ЦСКА - «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на столичное дерби ЦСКА - «Спартак».

«Московское дерби на три результата. «Спартаку» важно сохранить лидерство, ЦСКА не отстать. У красно-белых посильнее атака, у армейцев — снабжение. На мой взгляд, все решится в средней линии. Прогноз: 1:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, в шести турах «Спартак» набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА расположился на пятой позиции (10 очков).

В прошлом сезоне команды провели между собой три матча. В чемпионате страны принципиальные соперники обменялись домашними победами. В первом круге «Спартак» выиграл со счетом 2:1, во втором сильнее оказались красно-синие 2:0.

В марте «Спартак» и ЦСКА сыграли в 1/4 финала Кубка России. Победа осталась за красно-белыми 3:2.