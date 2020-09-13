Ули Хенесс: Агент Алабы - это алчная пиранья

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал ситуацию с контрактом защитника Давида Алабы.

«Мы все хотим, что Алаба остался, потому что он отличный парень. Но его агент — это алчная пиранья, и, к сожалению, отец Давида находится под большим его влиянием», — цитирует Хенесса Sport1.

Напомним, Алаба перешел в систему «Баварии» в 2008 году. Всего за мюнхенцев он провел 386 матчей, забил 31 гол и отдал 48 результативных передач.

Вместе с «Баварией» 28-летний защитник выигрывал Лигу чемпионов (2 раза), чемпионат Германии (9), Кубок (6) и Суперкубок страны (5), а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.