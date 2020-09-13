Во вторник «Химки» могут уволить Гунько

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько может быть отправлен в отставку уже в ближайший вторник.

Об этом сообщил Министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Информация о том, что мы приняли решение об увольнении тренера и смене руководства — неправда. Во вторник у нас будет собрание, на котором мы выслушаем тренерский штаб. Нас крайне не устраивают результаты команды. После собрания мы примем решение о продолжении сотрудничества с главным тренером команды или о его прекращении», — цитирует Терюшкова Sport24.ru.

Напомним, Гунько сменил на посту главного тренера «Химок» Сергея Юрана, с которым команда вернулась в РПЛ и в прошлом сезоне дошла до финала Кубка России.

В сезоне-2020/21 подмосковный клуб в семи стартовых турах трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Вчера «Химки» в гостях уступили «Уралу» со счетом 1:3.