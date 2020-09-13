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13 сентября 13:53
автор: Юрий Нечаев

Марио Фернандес: «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — большие клубы, но обо мне они могут забыть

Контракт игрока с ЦСКА истекает в июне 2022 года.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес пообещал, что никогда не перейдет в другой российский клуб.

»Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ЦСКА. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я в неоплатном долгу перед ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу. Знаю, что и «Спартак», и «Зенит» одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным — «Нет». Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Я люблю ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем все прочее, в России для меня есть только один клуб», - цитирует футболиста пресс-служба красно-синих.

Напомним, Фернадес выступает за московский клуб с 2012 года. За это время защитник провел 278 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 45 результативных передач.

Добавим, что сегодня в седьмом туре чемпионата страны ЦСКА на своем поле примет «Спартак».

Красно-белые набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице. ЦСКА расположился на пятой позиции (10 очков).

В прошлом сезоне команды провели между собой три матча. В чемпионате страны принципиальные соперники обменялись домашними победами. В первом круге «Спартак» выиграл со счетом 2:1, во втором сильнее оказались красно-синие 2:0.

В марте «Спартак» и ЦСКА сыграли в 1/4 финала Кубка России. Победа осталась за красно-белыми 3:2.

Матч ЦСКА - «Спартак» состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало - в 19:00 по московскому времени.

источник: ПФК ЦСКА
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автор: Юрий Нечаев
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