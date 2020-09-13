Марио Фернандес: «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — большие клубы, но обо мне они могут забыть

Защитник ЦСКА Марио Фернандес пообещал, что никогда не перейдет в другой российский клуб.

»Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ЦСКА. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я в неоплатном долгу перед ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу. Знаю, что и «Спартак», и «Зенит» одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным — «Нет». Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Я люблю ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем все прочее, в России для меня есть только один клуб», - цитирует футболиста пресс-служба красно-синих.

Напомним, Фернадес выступает за московский клуб с 2012 года. За это время защитник провел 278 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 45 результативных передач.

Добавим, что сегодня в седьмом туре чемпионата страны ЦСКА на своем поле примет «Спартак».

Красно-белые набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице. ЦСКА расположился на пятой позиции (10 очков).