«Локомотив» согласовал условия личного контракта с Манджукичем

По информации «Чемпионата», зарплата 34-летнего хорвата в московском клубе составит 2,7 миллиона евро за сезон.

Как отмечает издание, на данный момент в «Локомотиве» ждут ответа от футболиста.

Ранее заинтересованность в переходе бывшего нападающего «Ювентуса» были заинтересованы «Галатасарай», «Фиорентина» и «Интер».

Напомним, что зимой Манджукич на правах свободного агента присоединился к катарскому клубу «Аль-Духаиль», подписав контракт до 2021 года. Однако уже в июле расторг соглашение по обоюдному согласию сторон.

Добавим, что до перехода в катарскую команду Манджукич выступал за «Ювентус», отметившись 44 забитыми мячами и 18 голевыми передачами в 162 матчах. Также на его счету выступления за «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург» и загребское «Динамо».