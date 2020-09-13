«Спартак»: Без наших болельщиков на Песчаной сегодня будет тише, чем обычно

«Жаль, что без наших болельщиков на Песчаной сегодня будет еще тише, чем обычно», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака», опубликованном в твиттере.

Ранее ЦСКА заявил, что болельщики в атрибутике команды соперника не будут допущены на стадион во время матча 7-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Напомним, что встреча состоится в воскресенье, 13 сентября. Матч пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» с 14 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, ЦСКА (10) расположился на пятом месте.