Градиленко, Шавло и Дворкович приняли участие в празднике «Футбол – школа жизни»

Спортивно-культурный праздник был организован для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии приняли участие звезды футбола и шоу-бизнеса. В качестве ведущего выступил актер театра и кино Александр Алешкин. На разных площадках дети впервые после начала пандемии получили возможность принять участие в увлекательных творческих и спортивных мастер-классах.

«Очень важно проводить такие мероприятия, особенно для детей, - отметил бывший футболист сборной России, двукратный чемпион страны в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников. - Такое общение объединяет, ребята заводят новых друзей».

«Всегда приятно сюда приезжать, дети получают эмоции, у них развивается стремление к победе», - считает известный футболист и функционер Дмитрий Градиленко.

«Респект организаторам за то, что все прошло с соблюдением требований безопасности, - подчеркнул бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло, тренер команды детей с ЦП «Спартак-Москва». - Для нашиго коллектива не было паузы, ребята все эти месяцы занимались в интернате. Но таких больших мероприятий в этом году у них еще не было».

Организатор праздника «Футбол – школа жизни», директор благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова отметила: «Подобные встречи повышают не только навыки социальных работников, врачей и родителей, но и обучают азам работы с детьми данной группы. На круглом столе родители получили квалифицированные ответы от ведущих специалистов и психологов».