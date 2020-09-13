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Градиленко, Шавло и Дворкович приняли участие в празднике «Футбол – школа жизни»
13 сентября 16:34

Градиленко, Шавло и Дворкович приняли участие в празднике «Футбол – школа жизни»

Фонд «Под флагом добра» при поддержке Детского фонда УЕФА организовал благотворительное мероприятие в детском доме «Каховские Ромашки».

Спортивно-культурный праздник был организован для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии приняли участие звезды футбола и шоу-бизнеса. В качестве ведущего выступил актер театра и кино Александр Алешкин. На разных площадках дети впервые после начала пандемии получили возможность принять участие в увлекательных творческих и спортивных мастер-классах.

«Очень важно проводить такие мероприятия, особенно для детей, - отметил бывший футболист сборной России, двукратный чемпион страны в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников. - Такое общение объединяет, ребята заводят новых друзей».

«Всегда приятно сюда приезжать, дети получают эмоции, у них развивается стремление к победе», - считает известный футболист и функционер Дмитрий Градиленко.

«Респект организаторам за то, что все прошло с соблюдением требований безопасности, - подчеркнул бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло, тренер команды детей с ЦП «Спартак-Москва». - Для нашиго коллектива не было паузы, ребята все эти месяцы занимались в интернате. Но таких больших мероприятий в этом году у них еще не было».

Организатор праздника «Футбол – школа жизни», директор благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова отметила: «Подобные встречи повышают не только навыки социальных работников, врачей и родителей, но и обучают азам работы с детьми данной группы. На круглом столе родители получили квалифицированные ответы от ведущих специалистов и психологов».

«Каховские Ромашки» - один из самых известных детских интернатов в Москве с богатыми футбольными традициями (в 2003 году в открытии центра принимал участие сам Пеле). На этот раз награды и памятные призы детям вручал президент Международной шахматной федерации, учредитель фонда «Под флагом добра» Аркадий Дворкович. «Играли отлично, желаю, чтобы дружба между вами продолжалась! Побеждайте, любите футбол и будьте здоровы», - обратился он к юным участникам.

Всероссийская акция «Под флагом добра» объединяет футбол и благотворительность с 2005 года. Цель проекта «Футбол – школа жизни» - популяризация футбола среди детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их реабилитации и социальной адаптации.

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Градиленко, Шавло и Дворкович приняли участие в празднике «Футбол – школа жизни»
Градиленко, Шавло и Дворкович приняли участие в празднике «Футбол – школа жизни»
Фонд «Под флагом добра» при поддержке Детского фонда УЕФА организовал благотворительное мероприятие в детском доме «Каховские Ромашки».
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автор: Юрий Нечаев
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