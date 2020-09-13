ЦСКА – «Спартак». Стартовые составы команд

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Котин, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров. Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев.
Добавим, что матч состоится в воскресенье, 13 сентября. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.