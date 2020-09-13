«Рубин» в Москве обыграл «Динамо» в матче с тремя удалениями и поднялся на четвертое место

Матч седьмого тура чемпионата России «Динамо» – «Рубин» завершился со счетом 0:1.
Единственный гол забил на 32-й минуте с пенальти Джордже Деспотович. 11-метровый был назначен за фол Шарля Каборе против Хвичи Кварацхелии.
Большую часть второго тайма динамовцы провели вдесятером. На 48-й и 51-й минутах нападающий хозяев Николай Комличенко получил два предупреждения.
В компенсированное время петербургский арбитр Сергей Лапочкин выдал вторую желтую карточку корейскому полузащитнику «Рубину» Хван Ин Бему (90+2). На четвертой добавленной ко второму тайму минуте за второе предупреждение был удален еще и защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк.
«Динамо» впервые в сезоне проиграло на своем поле.
«Рубин» в четырех последних встречах набрал десять очков, одержав три победы и один раз сыграв вничью. Всего у команды Леонида Слуцкого 11 очков (как и у «Динамо»). Теперь казанцы занимают четвертое место, опережая опустившихся на пятую строчку динамовцев по дополнительным показателям.
20 сентября «Рубин» примет «Спартак». 21 сентября «Динамо» сыграет на выезде с «Ахматом».
РПЛ
7-й тур
«Динамо» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:1)
Гол: Деспотович, 32 (с пенальти).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе (Моро, 58), Фомин (Грулев, 85), Шиманьски, Филипп (Игбун, 71), Комличенко, Нжи (Школик, 85).
«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов (Йевтич, 90), Зуев, Макаров, Кварацхелия (С.Бакаев, 42), Абильдгор, Хван Ин Бем, Деспотович.
Предупреждения: Ордец, 2, Паршивлюк, 35, 90+4, Комличенко, 48, 51, Филипп, 54 – Хван Ин Бем, 30, 90+2, Макаров, 67, Меркулов, 90,
Удаления: Комличенко, 51 (второе предупреждение), Паршивлюк, 90+4 (второе предупреждение) – Хван Ин Бем, 90+2 (второе предупреждение).
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)
Москва. «ВТБ Арена».