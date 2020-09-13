«Рубин» в Москве обыграл «Динамо» в матче с тремя удалениями и поднялся на четвертое место

Матч седьмого тура чемпионата России «Динамо» – «Рубин» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол забил на 32-й минуте с пенальти Джордже Деспотович. 11-метровый был назначен за фол Шарля Каборе против Хвичи Кварацхелии.

Большую часть второго тайма динамовцы провели вдесятером. На 48-й и 51-й минутах нападающий хозяев Николай Комличенко получил два предупреждения.

В компенсированное время петербургский арбитр Сергей Лапочкин выдал вторую желтую карточку корейскому полузащитнику «Рубину» Хван Ин Бему (90+2). На четвертой добавленной ко второму тайму минуте за второе предупреждение был удален еще и защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк.

«Динамо» впервые в сезоне проиграло на своем поле.