ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 сентября 18:24
автор: Виктор Шарафудинов

«Рубин» в Москве обыграл «Динамо» в матче с тремя удалениями и поднялся на четвертое место

Команда Леонида Слуцкого выиграла три из четырех последних встреч.

Матч седьмого тура чемпионата России «Динамо» – «Рубин» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол забил на 32-й минуте с пенальти Джордже Деспотович. 11-метровый был назначен за фол Шарля Каборе против Хвичи Кварацхелии.

Большую часть второго тайма динамовцы провели вдесятером. На 48-й и 51-й минутах нападающий хозяев Николай Комличенко получил два предупреждения.

В компенсированное время петербургский арбитр Сергей Лапочкин выдал вторую желтую карточку корейскому полузащитнику «Рубину» Хван Ин Бему (90+2). На четвертой добавленной ко второму тайму минуте за второе предупреждение был удален еще и защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк.

«Динамо» впервые в сезоне проиграло на своем поле.

«Рубин» в четырех последних встречах набрал десять очков, одержав три победы и один раз сыграв вничью. Всего у команды Леонида Слуцкого 11 очков (как и у «Динамо»). Теперь казанцы занимают четвертое место, опережая опустившихся на пятую строчку динамовцев по дополнительным показателям.

20 сентября «Рубин» примет «Спартак». 21 сентября «Динамо» сыграет на выезде с «Ахматом».

РПЛ

7-й тур

«Динамо» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:1)

Гол: Деспотович, 32 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе (Моро, 58), Фомин (Грулев, 85), Шиманьски, Филипп (Игбун, 71), Комличенко, Нжи (Школик, 85).

«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов (Йевтич, 90), Зуев, Макаров, Кварацхелия (С.Бакаев, 42), Абильдгор, Хван Ин Бем, Деспотович.

Предупреждения: Ордец, 2, Паршивлюк, 35, 90+4, Комличенко, 48, 51, Филипп, 54 – Хван Ин Бем, 30, 90+2, Макаров, 67, Меркулов, 90,

Удаления: Комличенко, 51 (второе предупреждение), Паршивлюк, 90+4 (второе предупреждение) – Хван Ин Бем, 90+2 (второе предупреждение).

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)

Москва. «ВТБ Арена».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Автомобиль "ГАЗель Next" вышел на вьетнамский рынокОпределились победители US Open в мужском парном разрядеМинеев вызывает на бой Магомеда ИсмаиловаБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума«Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян»
Кирилл Новиков: До удаления мы полностью переигрывали «Рубин»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги домашнего матча 7-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:1).
13.09.2020 19:58
Футбол
«Текстильщик» обыграл «Иртыш». Омская команда проиграла в пятый раз подряд
Клуб из Иваново занимает восьмое место.
13.09.2020 19:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Хоффенхайм», «Штутгарт» и «Байер» вышли во второй раунд Кубка Германии
Матчи 1/16 финала проведут 22 и 23 декабря.
13.09.2020 19:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Томи Ламса: Сегодня «Салават Юлаев» хорошей игрой заслужил победу над «Авангардом»
Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2).
13.09.2020 19:12
Футбол
«Волгарь» переиграл «Чертаново» и прервал свою серию из семи матчей без побед
Футболисты «Волгаря» взяли верх над «Чертаново» в домашнем матче 9-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.
13.09.2020 18:54
Футбол
«Факел» на своем поле проиграл «Нижнему Новгороду»
Футболисты «Нижнего Новгорода» переиграли «Факел» в выездном матче 9-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.
13.09.2020 18:52
Футбол
«Рубин» в Москве обыграл «Динамо» в матче с тремя удалениями и поднялся на четвертое место
Команда Леонида Слуцкого выиграла три из четырех последних встреч.
13.09.2020 18:24
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
РПЛ объявила о том, что матч «Ротор» – «Краснодар» не состоится
Игра в Волгограде должна была начаться в 19:00 по московскому времени.
13.09.2020 18:06
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ренн» взял верх над «Нимом» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции
Футболисты «Ренна» обыграли «Ним» в гостевом матче 3-го тура чемпионата Франции со счетом 4:2.
13.09.2020 17:59
Футбол
ЦСКА – «Спартак». Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 7-го тура чемпионата России.
13.09.2020 17:58
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика