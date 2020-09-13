ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» в матче, в котором за красно-белых дебютировал Кокорин

Матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 3:1.
На 11-й минуте счет открыл аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе, пробив с разворота с 15 метров после передачи Зелимхана Бакаева.
Еще до перерыва ЦСКА вышел вперед. На 30-й Хердур Магнуссон забил головой после углового Ивана Облякова, а в компенсированное время в контратаке ударом с правой мяч в ворота Александра Максименко направил Никола Влашич (45+1). Автором голевого паса стал Марио Фернандес.
На второй добавленной минуте второго тайма свой первый гол в составе ЦСКА забил нигерийский нападающий Чидера Эджуке после передачи Облякова.
«Спартак» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, но пока с 14 очками сохраняет второе место. Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско.
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин впервые сыграл за красно-белых, выйдя на замену на 56-й минуте.
ЦСКА, набрав 13 очков, поднялся на третью строчку, обойдя «Зенит» по дополнительным показателям, однако петербургская команда свой матч седьмого тура проведет лишь завтра 14 сентября. Команда Сергея Семака примет «Арсенал».
20 сентября состоятся матчи «Уфа» – ЦСКА и «Рубин» – «Спартак».
РПЛ
9-й тур
ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 3:1 (2:1)
Голы: Магнуссон, 30, Влашич, 45+1, Эджуке, 90+2 – Э.Понсе, 11.
ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян (64), Марадишвили, Обляков, Кучаев (83), Влашич (88), Чалов (64).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, З.Бакаев (Кокорин, 56), Умяров (Урунов, 77), Крал, Э.Понсе (Соболев, 56), Ларссон.
Предупреждения: Карпов, 1, Магнуссон, 90+4, Бистрович, 90+6 – Маслов, 29, Айртон, 34, Соболев, 59, Урунов, 90.
Судья: Карасев (Москва).
Москва. «ВЭБ Арена».