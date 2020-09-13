ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» в матче, в котором за красно-белых дебютировал Кокорин

Матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 3:1.

На 11-й минуте счет открыл аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе, пробив с разворота с 15 метров после передачи Зелимхана Бакаева.

Еще до перерыва ЦСКА вышел вперед. На 30-й Хердур Магнуссон забил головой после углового Ивана Облякова, а в компенсированное время в контратаке ударом с правой мяч в ворота Александра Максименко направил Никола Влашич (45+1). Автором голевого паса стал Марио Фернандес.

На второй добавленной минуте второго тайма свой первый гол в составе ЦСКА забил нигерийский нападающий Чидера Эджуке после передачи Облякова.

«Спартак» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, но пока с 14 очками сохраняет второе место. Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско.