В собирающем пожертвования клубе ПФЛ рассекретили бюджет

Футбольный клуб «Красный», представляющий в Профессиональной футбольной лиге Смоленскую область, существует за счет вложений директора Романа Тимашкова, денег спонсоров и поступлений болельщиков. Администрация Смоленского региона команду не поддерживает. Об этом после ничейного результата в матче шестого тура РПЛ с липецким «Металлургом» (0:0) поведал главный тренер смолян Виктор Булатов, в прошлом полузащитник московского «Спартака».

«Полагаю, что на достаточно скромные денежные средства в Смоленске удалось собрать достаточно хороший коллектив. Футболисты бьются, несмотря на финансовые трудности и отсутствие помощи со стороны региона. Спасибо нашему директору, спонсорам и болельщикам, которые в непростое время помогают нашему клубу выжить», - сказал Булатов после ничьи в Липецке.

Ранее стало известно, что неравнодушные любители футбола и бизнесмены пополнили клубную казну «Красного» на 31 тысячу рублей.