Натан Бартфельд: Большой бонус Карасеву за то, что показал Айртону желтую карточку

- Айртон сделал финт влево, он даже не собирался идти к мячу, хотя его никто не трогал, беги! А он берет правее и начинает заваливаться раньше контакта. Думаю, большой бонус Карасеву за то, что он показал ему желтую карточку, так должны делать все судьи, - приводит слова Бартфельда «РИА Новости».

Напомним, что матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 3:1. Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско. С 14 очками красно-белые сохраняют второе место в турнирной таблице чемпионата.