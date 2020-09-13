«Вильярреал» в дебютном матче Эмери сыграл вничью с «Уэской»

Матч первого тура чемпионата Испании «Вильярреал» – «Уэска» завершился со счетом 1:1.

Гости, которые в минувшем сезоне выступали в сегунде, вели в счете после первого тайма. На 42-й минуте отличился Пабло Маффео.

Отыгрался «Вильярреал» на 68-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Жерар Морено.

19 сентября «Вильярреал» примет «Эйбар», а «Уэска» 20 сентября сыграет дома с «Кадисом».

Для команды из пригорода Валенсии эта встреча стала первым официальным матчем под руководством Унаи Эмери, который ранее тренировал «Валенсию», московский «Спартак», «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».