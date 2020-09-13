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13 сентября 21:45

Доменико Тедеско: Исход матча с ЦСКА был предрешен после гола «в раздевалку»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение команды в матче с ЦСКА.

- Мы хорошо прессинговали в матче, также владели мячом. Логическим завершением был наш гол, но потом мы пропустили на «стандарте». К сожалению, в том моменте мы упустили игрока ЦСКА в штрафной площади. Не знаю, почему в конце первого тайма ребята так быстро ввели мяч в игру, вследствие этой ошибки мы пропустили второй гол. Исход был предрешен после гола «в раздевалку». Конечно, хорошо владеть инициативой, но надо еще и забивать голы. Очень расстроен результатом, - передает слова Тедеско «РИА Новости».

Напомним, что матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 3:1. Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско. С 14 очками красно-белые сохраняют второе место в турнирной таблице чемпионата.

источник: «РИА Новости»
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