Доменико Тедеско: Исход матча с ЦСКА был предрешен после гола «в раздевалку»

- Мы хорошо прессинговали в матче, также владели мячом. Логическим завершением был наш гол, но потом мы пропустили на «стандарте». К сожалению, в том моменте мы упустили игрока ЦСКА в штрафной площади. Не знаю, почему в конце первого тайма ребята так быстро ввели мяч в игру, вследствие этой ошибки мы пропустили второй гол. Исход был предрешен после гола «в раздевалку». Конечно, хорошо владеть инициативой, но надо еще и забивать голы. Очень расстроен результатом, - передает слова Тедеско «РИА Новости».

Напомним, что матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 3:1. Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско. С 14 очками красно-белые сохраняют второе место в турнирной таблице чемпионата.