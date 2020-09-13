Виктор Гончаренко: Во втором тайме рассчитывали на хорошую контратаку, что в итоге и произошло

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Спартаком» в седьмом туре чемпионата России (3:1).

«Во втором тайме мы попросили по-другому строить наш прессинг, – рассказал Гончаренко в интервью телеканалу «Матч Премьер». – Это и ситуация диктовала, и счет позволял нам глубоко обороняться, ведь у нас есть хорошие игроки способные организовать качественную контратаку. Что собственно в концовке и произошло.

Мы уделяли внимание стандартным положениям. Возможно, это не самая сильная наша черта, но мы ищем возможность улучшить команду в этом отношении. Сегодня это произошло».

ЦСКА, набрав 13 очков, поднялся на третью строчку, обойдя «Зенит» по дополнительным показателям, однако петербургская команда свой матч седьмого тура проведет лишь завтра 14 сентября. Команда Сергея Семака примет «Арсенал».