Шамиль Газизов: Зашел в раздевалку, сказал, что эта игра сделает нас чемпионами

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал первое поражение красно-белых в нынешнем сезоне. В матче седьмого тура команда Доменико Тедеско проиграла в гостях у ЦСКА со счетом 1:3.

Интервью Газизова было опубликовано на YouTube-канале «Футбольный биги»:

«Дерби получилось – матч был интересным, захватывающим. Эмоции не самые хорошие, мы проиграли. Зашел в раздевалку, сказал, что эта игра сделает нас чемпионами, если мы пройдем, будем двигаться вперед. Это игра, сегодня она такая, завтра будет другая. Я вижу изменения, которые происходят. Может, они не такие мощные, но сдвиги есть во многих моментах. Попрошу болельщиков потерпеть, сейчас сложный момент. Команда заслуживает того, чтобы хвалили. Они хотели, но не получилось».

«Спартак» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, но пока с 14 очками сохраняет второе место. Поражение в дерби прервало трехматчевую победную серию команды Доменико Тедеско.