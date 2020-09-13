Шамиль Газизов: Допускаю ли я, что Кокорин может уйти? В этой жизни я допускаю абсолютно все

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал вероятность перехода Александра Кокорина в итальянскую «Рому».
Видео интервью Газизова было опубликовано на YouTube-канале «Футбольный биги»:
«Кокорин топовый игрок. Все с ним будет нормально. Голословны ли разговоры о «Роме»? Увидим оффер будем разговаривать. Есть ли предложение? Может и есть. Я не знаю.
Я никого не готов продавать. Эта работа любит определенную тишину. Да, предложение есть.
Допускаю ли я, что Кокорин может уйти? В этой жизни я допускаю абсолютно все.