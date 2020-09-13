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13 сентября 22:47
автор: Виктор Шарафудинов

Шамиль Газизов: Допускаю ли я, что Кокорин может уйти? В этой жизни я допускаю абсолютно все

Бывший нападающий «Зенита» дебютировал в «Спартаке» в дерби против ЦСКА, выйдя на замену.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал вероятность перехода Александра Кокорина в итальянскую «Рому».

Видео интервью Газизова было опубликовано на YouTube-канале «Футбольный биги»:

«Кокорин топовый игрок. Все с ним будет нормально. Голословны ли разговоры о «Роме»? Увидим оффер будем разговаривать. Есть ли предложение? Может и есть. Я не знаю.

Я никого не готов продавать. Эта работа любит определенную тишину. Да, предложение есть.

Допускаю ли я, что Кокорин может уйти? В этой жизни я допускаю абсолютно все.

Тете? Почему все так о нем говорят? Кто говорит о том, что мы его вели? Слава богу, у нас другой кандидат и его никто не знает».

Бывший нападающий «Зенита» Кокорин заключил контракт со «Спартаком» 2 августа в качестве свободного агента.

В выездном матче седьмого тура чемпионата России (1:3) Александр дебютировал в составе красно-белых выйдя на 56-й минуте на замену вместо Зелимхана Бакаева.

источник: YouTube-канал «Футбольный биги»
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