РПЛ примет решение о проведении матча «Ростов» – «Ротор» после получения документов от волгоградцев

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуация с коронавирусом в «Роторе».

После отмены матча команды Александра Хацкевича с «Краснодаром» решение о проведении игры следующего восьмого тура против «Ростова» будет принято после получения документов из волгоградского клуба.

«К сожалению, мы вынуждены отменить матч «Ротор» – «Краснодар» из соображений безопасности, – цитирует Прядкина ТАСС. – Мы до последнего момента ждали решения Роспотребнадзора по итогам расследования, но не получили его. Безопасность всех участников матча – абсолютный приоритет для нас, поэтому проводить игру в этой ситуации было нельзя.

Мы будем ждать документов от «Ротора», чтобы принять своевременные решения о проведении матча следующего тура. И главное, я желаю скорейшего выздоровления всем представителям клуба».

Матч «Ростов» – «Ротор» запланирован на субботу 19 сентября.