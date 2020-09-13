Александр Хацкевич: «Ротор» был готов играть. Может, «Краснодар» не готов?

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что его команда была готова сыграть с «Краснодаром» 13 сентября.

«Футболисты, которые два дня назад прошли тесты, были изолированы. В воскресенье утром мы прошли тестирование, и у 16 футболистов, которые готовились к игре, отрицательные результаты. «Ротор» готов играть. Может, «Краснодар» не готов?» – цитирует Хацкевича сайт телеканала «Матч ТВ».

О семи случаях заражения коронавирусом в волгоградском клубе стало известно 12 сентября.

Волгоградский клуб замыкает турнирную таблицу, набрав лишь два очка в шести матчах.

«Краснодар» находится на 11-м месте, имея восемь очков.