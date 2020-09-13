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13 сентября 23:26
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Хацкевич: «Ротор» был готов играть. Может, «Краснодар» не готов?

Игра седьмого тура не состоялась, поскольку РПЛ не получила вовремя решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что его команда была готова сыграть с «Краснодаром» 13 сентября.

«Футболисты, которые два дня назад прошли тесты, были изолированы. В воскресенье утром мы прошли тестирование, и у 16 футболистов, которые готовились к игре, отрицательные результаты. «Ротор» готов играть. Может, «Краснодар» не готов?» – цитирует Хацкевича сайт телеканала «Матч ТВ».

О семи случаях заражения коронавирусом в волгоградском клубе стало известно 12 сентября.

Волгоградский клуб замыкает турнирную таблицу, набрав лишь два очка в шести матчах.

«Краснодар» находится на 11-м месте, имея восемь очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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